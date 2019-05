Ühe Eesti mõisa restaureerimisel pakutakse võimalust õppida taastamistöid

Unikaalne on võimalus saada Anija mõisa erinevate ajalookihistuste väljakoorumise tunnistajaks. Restaureerimistööde avamine publikule on Anija mõisa teadlik valik. Eesmärk on väärtustada ajaloopärandit, kujundada väärtushinnanguid ja anda praktilisi oskuseid inimestele, kelle jaoks on oluline autentne ajalooline keskkond.