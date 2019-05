Fotod: Tallinna südames on müüa väga huvitava planeeringuga korter

Müüa on kõrgete lagedega kahetoaline korter, mis on ümber planeeritud esialgsest kolmetoalisest. Korteri üldine seisukord on väga hea, hoitud ja hooldatud heaperemehelikult. Korter antakse uuele omanikule üle soovi korral koos osalise spetsiaalselt selle korteri jaoks disainitud mööbliga, sh loomulikult integreeritud köögitehnika.

FOTO: KV.EE

Hinnatud eestiaegne kortermaja (1939) paikneb Laulupeo ja J.Pärna tn nurgal, kus liiklus on kesklinna mõistes hõre. Tegemist on kõrgemal esimesel korrusel paikneva korteriga, mis on oma planeeringult lõuna-läänesuunaline, elutoa ja köögi aknad vaatavad hoovi, magamistuba vähese liiklusega J.Pärna tn poole.

Korterelamus on teostatud mitmeid suuremaid renoveerimistöid - katus ja sadeveetorustik vahetatud, soojasõlm uuendatud, sh paigaldatud uued küttetorud ja radiaatorid. Trepikoda remonditud, korterite välisuksed ühiselt vahetatud. Pikemas perspektiivis planeeritakse fassaadi renoveerimist. Parkimine on korraldatud KÜ poolt suletud sisehoovis tasuta. Üleliigsete asjade hoiustamine on võimalik keldrikorruse panipaigas.

Korteri asukoht on tõesti super - keskuse melu (Viru keskus, vanalinn, Kadrioru Park) ja kogu vajalik taristu (kauplused, koolid, lasteaiad) jalutuskäigu kaugusel, samas koju tulles ootab rahu ja vaikus.

