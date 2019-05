Väga suur miinuspool, millega oma maja ehitajad sageli ei arvesta

Esiotsa võib võimalus kõik ise otsustada tunduda suisa ahvatlev, aga kui läbi tuleb mõelda iga väike samm terve eramaja ehitamise juures, muutub see üsna ruttu üsna kurnavaks.

Nii räägib näiteks hiljuti oma kodu ehitanud Ryan Vet, et otsuseid, mis tuli vastu võtta, kogunes sadu. «Sa pead läbi mõtlema kõik. Alates vuugivahe laiusest ja värvist lõpetades valgustuslahendusega,» sõnab ta.

Vet ütleb, et nad teadsid algusest peale laias plaanis, mida nad soovivad. Nende maitsed kattuvad ja nad olid väga põhjalikult valmistunud, aga sellest hoolimata tundus keset protsessi, et iga otsus on küsitav. Oma valikute osas puudus igasugune kindlustunne.