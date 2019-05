Fotod: boilerit parandama läinud töömehed tegid eramaja pööningul kohutava avastuse

Kui aastaid kahjuritõrjega tegelenud Shane Jones ühte Suurbritannias Basingstoke´is asuvasse kodusse herilasetõrjet tegema kutsuti, ei osanud ta aimatagi, mis teda ees ootab. Kohapeal selgus, et pesa mõõtmed on tohutud: nii suurejoonelist ehitist pole Jones oma karjääri jooksul varem kohanud, vahendab Daily Mail.

Jonesi sõnul soosib soe ilm sääraste monsterpesade ehitamist. Ta tõdeb, et selliseid suuri pesasid õnnestub tervena näha siiski väga harva ja nii suurt polegi tema varem näinud. «See on täielik iludus,» sõnab ta.

Väljakutse sai Jones kõnealusesse majja siis, kui torutöid tegema kutsutud mehed ei pääsenud ligi katuse all asuvale boilerile, sest herilased asusid neid ründama. Mehe sõnul oli pesas palju emas-herilasi, kellest igaüks võinuks eralduda ja omaette pesa luua.

Jones ennustab, et ka tänavune suvi on herilastele väga soodus, mistõttu väljakutseid saab olema ilmselt väga palju. «Kevadpühade aegu oli väga soe, herilased ärkasid palju varem kui muidu ja neil on pesaehituseks rohkem aega,» sõnab ta.