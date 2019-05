Fotod: Tartus on müüa üks tõeliselt ägedate lahendustega boheemipesa

Korter, üldpinnaga 106,9-ruutmeetrit, asub renoveeritud kuue korteriga maja esimesel korrusel ning on läbi maja kulgeva planeeringuga.

Planeeringult on korteris: koridor, kolm magamistuba, köök- söögituba, elutuba, suur vannituba ja kaks WC-d. Korteris on alustatud remondiga. Vahetatud elektrijuhtmed, torustik, osaliselt ka elamispinna aknad.

1935. aastal kerkinud majas on aktiivne korteriühistu, kelle eestvedamisel on renoveeritud nii maja fassaad, trepikoda, korstnapitsid kui ka vee- ja kanalisatsioonitrassid. Majal on lisaks ka uus katus ja vihmaveesüsteemid.