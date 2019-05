Menuka tomatikasvatusmeetodiga käib kaasas üks väga tülikas vähetuntud miinuspool

Nii on inimesed massiliselt hakanud loobuma peenrakastidest kasvuhoones. Selle asemel plaaditakse kogu kasvuhoone põrand ja istutatakse näiteks tomatitaimed parimal juhul pottidesse, aga vahel ka otse mullakottidesse. See pole just väga hea mõte, vahendab The Spruce.