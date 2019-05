Fotod: Tallinnas on väga magusas asukohas müüa pool maja

Tallinnas Toompuiesteel on müüa pool maja ehk ca 42 protsenti tervest majast üldpinnaga 98,2 m2, millest keldri osa 27,2 m2. Köetavat pinda ca 71m2. Maja asub sisehoovis ja on piiratud aiaga. Sisehoovi pääseb nii Toompuiestee, kui ka Luise tänava poolt ning väravad on avatavad telefoniga kaugjuhtimise teel.

FOTO: KV.EE

Müüdaval majaosal on lisaks veel oma aiaga piiratud hoov, kuhu mahub parkima ka auto. Majale on 2000. aastal väljastatud ehitusluba ehitus - ja renoveerimistöödeks ning müüja sõnade kohaselt valmis maja üks osa 2002. ja teine osa 2004. aastal. Majaosa seisukord on hea. Maja mõlemasse ossa on oma sissepääs. Keldrisse on samuti eraldi sissepääs hoovist. Majal energiamärgis puudub.

FOTO: KV.EE

Maja esimesel korrusel on suur köök-söögituba, avar kaminaga elutuba ja tualettruum. Maja teisel korrusel on magamistuba, vannituba ja veel üks tualettruum. Maja keldris on ligi 28-ruutmeetrine ruum, mis hetkel kasutusel panipaigana, kuid kuhu on võimalik ehitada saun.

Kuna maja asub sisehoovis, siis ümbruskond on vaikne. Samas läheduses on bussi- ja trolli peatused. Südalinn ning vanalinn on jalutuskäigu kaugusel.

FOTO: KV.EE