Suurepärane töö: see kaunis kodu oli veel hiljuti vana rääbakas laohoone

Eraldatud mäeküljel asuv maja on 80 ruutmeetrit suur. Selle loomisel peeti silmas toa- ja õueala ühendamist, avarust ja õhulisust, et pisemapoolne maja tunduks võimalikult avar. Majas on elutuba, köök ja kaks magamistuba ning pesuruumid.

Võimalikult palju on kasutatud kohalikke materjale, samuti on šnitti võetud Ibiza traditsioonilistest kodudest: nii on majal näiteks betoonist põrandad ja krohvitud seinad. Sisekujunduse loomisel on samas silmas peetud kaasaegseid trende.