Juhuslikkuse alusel külmikusse paigutatud toit ei pruugi järgmist päeva nähagi

Paljud inimesed tühjendavad poest tulles oma toidukoti külmikusse juhuslikkuse alusel, kuid tegelikult on kõigil toodetel omad konkreetsed nõudmised nii temperatuuri kui õhuniiskuse osas. Kuna temperatuur külmiku erinevates osades võib erineda märkimisväärselt, siis on oluline teada, millisel riiulil erinevaid toiduaineid hoiustada. LG Electronics tehnikaeksperdid jagavad praktilisi näpunäiteid toidu korrektseks külmikus säilitamiseks.

Ukse küljes asuvad sahtlid on kõige soojemaks kohaks külmikus, sest iga kord ust avades pääseb toasoojus esimesena kimbutama just seal asuvaid tooteid. Seetõttu ei kuulu uksel olevates sahtlites hoiustamiseks kiiresti riknevad toiduained. Näiteks piima asemel pane uksele ketšup, kastmed, moosipurgid, mahlapakid, sinep ja või.

Külmiku ülemised riiulid on küll võrreldes muu osaga märkimisväärselt soojemad, kuid samas on sealne temperatuur kõige püsivam. Seetõttu sobivad sinna paigutamiseks toidud, mida ei ole ilmtingimata kuumutada vaja. Näiteks joogid, juustud, suitsuliha ja -kala, kalatortillad, hummus ja teised valmistoidud ning koogid. Toores liha ja kala kipuvad sellel riiulil kiiremini riknema.

Külmiku kõige külmem koht asub alumise riiuli tagaseinas, kuhu sobib sättida kiiremini riknevad toiduained, eesotsas liha, kala ja piimaga. Et vältida soovimatute bakterite kandumist lihalt teistele toodetele, tuleb lihale kindel koht leida. Turvalisem on hoida liha ka originaalpakendis ning puhastada hoiuala tihti.

Kuigi sügavkülm tundub kohana, kus lõputult toiduaineid värskena hoida, et neid siis endale sobival ajal süüa, säilivad toiduained seal vaid kindla aja. Kõige ajatundlikumad kaubad on kindlasti värske kala ja hakkliha, mis tuleks kuu kuni kolme jooksul toiduks kasutada. Lamba- ja veiseliha säilivad pool aastat. Kuna marjade toiteväärtus hakkab üsna pea vähenema, tuleks suvised marjad enne järgmise hooaja algust kindlasti ära kasutada. Toidu korrektse säilimise tagab ka see, kui sügavkülmik pole pilgeni täis laotud, vaid toidukaupade vahel on ka õhuringluseks ruumi.