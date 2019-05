Fotod: kartulipõllule ehitatud kodud koguvad ülemaailmset tähelepanu

Amsterdami arhitektuuribüroo SLA ehitas Hollandis ühe hektari suurusele kartulipõllule üheksa omavahel ühendatud kodu, kirjutab Inhabitat. Tegemist on niiöelda kommuunikoduga, mille asukateks inimesed, kes otsisid võimalust jätkusuutliku elustiili viljelemiseks.

Nii valmiski endisele kartulipõllule maja, milles on üheksa kodu. Igal perel on majas 160-ruutmeetrine kodu. Naabritega kahasse on üks suur terrass ja ühiselt haritakse ka köögiviljaaeda.