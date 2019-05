Oma maal leiduvat mulda, liiva ja kruusa ei või maaomanik päris oma suva järgi kasutada

Tihti tekib maaomanikel küsimusi, kas oma kinnisasjal leiduva mulla, liiva või kruusa kasutamisel isiklikuks tarbeks on vaja luba või mitte, kirjutab Keskkonnainspektsioon oma Facebooki-lehel .

Vastus on, et kui neid kasutatakse oma majapidamises, ei ole selleks luba vaja. Kui aga on soov nimetatud maavarasid viia teise isiku kinnisasjale, tuleb selleks taotleda Keskkonnaameti luba.