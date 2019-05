Fotod: 12 aastat tagasi ostetud toataim jahmatab inimesi

Ühte Suurbritannia kontorisse toodi 12 aastat tagasi tilluke potilill: nõelköis. Pealtnäha ohutust armsast taimekesest on vahepealsete aastatega kasvanud ligi sada meetrit pikk monster, mis täidab terve kontori ja ripub iga laua kohal, vahendab Daily Mail.

Nõeköis kontori laes. FOTO: SWNSTom Wren / Scanpix

54-aastane Des Brennan tõi pisikese tema meelest kauni toalille oma firma kontorisse, et see pisut ruumi elavdaks. Taim võttis asja väga tõsiselt ja on nüüd terve kontori enda alla matnud.

Des ütleb, et kontoris on väga soe, samuti sobivad nõelköiele väga hästi päevavalguslambid. Ilukirjanduses on nõelköiest tihti kirjutatud kui jõhkrast taimest, mis inimesi tapma asub. Brennani kontoris viibides tekib tunne, et võib-olla see polegi väljamõeldis.

Kust kõik alguse sai. FOTO: SWNSTom Wren / Scanpix

Brennan räägib, et taim kasvab endiselt, visates igas kuus 15 sentimeetri jagu pikkust juurde. Seda hoolimata tõsiasjast, et taime suurt ei hooldata. «Ta ei vaja suurt midagi. Kastame teda paari päeva tagant. Kõige suurem vaev on kasvude paikasättimine,» ütleb Brennan.

Mehe sõnul on nõelköit ka väga lihtne paljundada: piisab, kui murrad suure taime küljest jupi ja pistad mulda. See ajab väga kiiresti juured alla. Samuti kasvatab vana taim murtud kohale kiiresti mitu uut haru.

Des Brennan ütleb, et toredat kontoritaime armastavad neil kõik. FOTO: SWNSTom Wren / Scanpix