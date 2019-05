Lõviosa uutest korteritest ostetakse «paberi pealt»

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et Tallinnas ja Harjumaal tuleb uue korteri ostmisel arvestada, et hoone valmimiseks on kõik pinnad juba müüdud. «Kokku on turul pakkumises üle 2700 korteri, kuid valmis kortereid on müügis vaid veidi üle 500 ühiku. Kusjuures paljude majade puhul pole valmimise hetkeks alles ühtegi korterit,» selgitas ta.