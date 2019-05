Fotod: Põhja-Tallinnas on müüa muudetud planeeringuga nõukaaegne korter

Korteris on uus elektrijuhtmestik, uued sise- ja välisuksed ning plastaknad. Seinad on sirgeks aetud ja värvitud või tapeedi alla pandud. Tubades on uued reguleeritavad radiaatorid.

Igas toas on mahukad garderoobikapid ja huvitava lisana on peamises magamistoas ära kaotatud rõdu, mis annab toale kõvasti pinda juurde. Planeeringut on muudetud ka köögis, kus ühes seinas on vaja siseviimistlustööd veel lõpetada.