Hästi tehtud: Eesti pere ladus koduaeda väga erilise puuriida

Perenaine Ingrit räägib, et esiotsa oli plaan avaus jätta hoopis naabrite kaukaaslase pärast, et too ei ehmuks järsku kerkinud puuseina peale. «Siis avastasin, et see aken meeldib rohkem minu kassile. Ja kass käibki seal sel ajal istumas, kui mina puid laon,» räägib Ingrit.