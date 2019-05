Kinnisvarakuulutus võib väga lühikese ajaga suletud ringi sattuda

Kodu müües tuleb peaasjalikult kõigeks valmis olla, sealhulgas ka selleks, et pärast teist nädalat, ei pruugi kinnisvarakuulutus enam niivõrd palju huvilisi ligi tõmmata. Kehva turunduse ning tegevusetuse korral võibki kodu paremat homset ootama jääda.

Kinnisvarakuulutuse tippaeg jääb nimelt kahe esimese nädala kanti. Seejärel mattub see teiste kuulutuste alla ning pälvib koduomaniku passiivsuse korral iga päevaga üha vähem tähelepanu. Pool aastat turul ning kuulutus on oma populaarsuse ning mõtte minetanud, samuti ei pruugi potentsiaalsed ostjad oma teed selleni leida, kirjutab homesandproperty.co.uk. Poolaasta künnisel tuleb aga kas hinda langetada või mõningaid ümberkorraldusi teha, et elamispind taas atraktiivsem paistaks.