Jahmatav: teadlased seavad toataimede kasulikkuse kahtluse alla

Toataimede positiivsest mõjust õhukvaliteedile ning kodu sisekliimale on räägitud aastaid. Õhusaaste eksperdid lükkavad aga selle arusaama ümber, väites, et toataimede puhastustöö on umbes-täpselt sama efektiivne kui toanurka visatud vanadel sokkidel.