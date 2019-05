Fotod: Kalamaja serval paneelikas müüakse väga huvitavalt muudetud planeeringuga korterit

Kalamaja piiril on müüa värskelt renoveeritud ja muudetud planeeringuga kahetoaline korter. Elutoa ühest osast on võimalik soovi korral näiteks lükandukse abil luua kolmas tuba, pisike magamistuba.

Korteri hinnas on kvaliteetne köögimööbel koos tehnikaga (pliit, ahi, külmik, nõudepesumasin ja kubu) ning kogu sisustus hinnatud sisustuspoest Nordic Design Home. Avarasse vannituppa on paigaldatud eritellimusel valmistatud Balteco vannitoamööbel.

Renoveerimisel on kasutatud kvaliteetseid materjale, põrandatel on täispuidust parkett. Vahetatud on elektrisüsteem ja kanalisatsioon. Korteri hinda kuulub keldriboks, parkimine on tasuta maja ees ja küljel asuvas parklas. Maja haldab korteriühistu.