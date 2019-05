Video: noor mees andis robottolmuimejale ammuigatsetud täienduse

Ameerika Ühendriikide juutuuber Michael Reeves otsustas hiljuti teha oma Roombaga midagi, millest paljud selle omanikud juba ammu on unistanud: nimelt selgub, et paljud inimesed soovivad, et nende robottolmuimeja ühe õige inimese kombel vannuks ja ropendaks, kui see koristades kusagile vastu põrkab.

Inimesed on tema kätetööst vaimustuses. Video on osutunud ülimenukaks ja seda on YouTube´is vaadatud juba ligi 4 miljonit korda. NB! Video vaatamise eel tasub arvestada, et roboti keelekasutus on üsna vänge.

Ainult et kui siiani sai lugeda igatsevaid mõtisklusi teemal, et küll oleks tore, kui robottolmuimeja räägiks, uputavad Reevesi videot näinud inimesed teda nüüd kirjadega, et noormees peaks tingimata hakkama sääraseid vanduvaid roboteid ka päriselt tootma.