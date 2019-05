Koduomanikud kulutavad aastas kopsaka summa asjadele, mis erilist kasutust ei leiagi

Ühe kalendriaasta jooksul koguneb kodudesse igasugust pudi-padi, millest suurem osa erilist eesmärki ei täidagi. Neist ülekaalukalt kõige hädisemas olukorras on raamatud, mida ostetakse vaid «sisutäiteks» ning iseenese silmailuks. Inglismaal avaldatud uuringu järgi ostab näiteks 83 protsenti koduomanikest raamatuid, mida neil ei ole plaanis kunagi läbi lugeda, vahendab realhomes.com.

Diivanile heidetud tekkide-pleedidega on enam-vähem sama lugu - 72 protsendil on need kodudes olemas, ometigi jäävad nende kasutuskorrad küllaltki harvaks. Lisaks soetavad koduomanikud erinevaid küünlaid-viirukeid, mis samamoodi, jäävad lihtsalt, kas riiulile või kapi peale seisma. Taoline pudi-padi ning erinevad sisustusostud hammustavad koduomanike rahakotist üllatavad 1078 eurot aastas.