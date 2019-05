Aprill kinnisvaraturul: mõõdukas hinnatõus ostjat ei heidutanud

Odavaimad pakkumishinnad on Loksa, Paldiski ja Vasalemma korterites, kus korterite müügipakkumiste hinnatase on vahemikus 400-500 eurot ruutmeetri kohta. Tegemist on amortiseerunud eluasemetega piirkondades, kus ostunõudlus on pehmelt öeldes tagasihoidlik.