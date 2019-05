Korteriomanike üldkoosolek: otsustusvõimet saab vastavalt ühistu vajadustele reguleerida

Korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl, sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust. Häälte arvu võib määrata ka korteriomandi kaasomandi osa suurus.

«Põhikirjata korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest. Selgituseks, et tegemist on kvalifitseeritud enamusega, milles üheagselt peab olema enne koosoleku rakendamist kohal 50+1 häältest, tingimusel, et neil kuulub ka suurem osa omandist,» selgitas Mardi, kelle sõnul on oluline määrata kvoorum põhimõttel, mis võimaldaks koosoleku otsused esimesel võimalusel vastu võtta. Korduskoosoleku kokku kutsumine kulutab vaid asjaosaliste aega, energiat ning rahakotti.