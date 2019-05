Kolm harjumuspärast eset kodus, millest laste sünni järel loobuda tuleb

Koduportaalis House Beautiful räägib sisekujundaja Erin Gates, mida temal oma poja sünni järel muuta tuli. Kõigest ei tulnud loobuda, aga nii mõnigi asi tuli välja vahetada.

Vaibad

Kui lapse sünnini võib vaiba puhul vabalt hinnata vaid selle välimust, siis pärast lapse sündi, kui beebi kodus ringi liikuma hakkab, saab väga oluliseks see, et vaip oleks naturaalne ja piisavalt pehme, et beebi selle peal ohutult toimetada saaks. Gates soovitab siinkohal kõige rohkem villavaipu kui kõige lapsesõbralikumat lahendust. Selleks ajaks, kui laps kõndima õpib, on oluline koristada põrandatelt vaibad, mille taha laps takerduda võib.

Aksessuaarid

«Kui kellegi koju sisse astud, saad tegelikult esimesest hetkest aru, kas selles majas on väikesi lapsi - kui lapsed on olemas, pole allpool puusa nähtaval kohal ühtki aksessuaari või nipsasjakest,» räägib Gates. Ja ta ei tee nalja. Kui majas tegutseb väikelaps, tuleb tema käeulatusest ära korjata kõik purunevad esemed, ka lambid ja toalilled. Vähemalt meetri kõrgusel maapinnast peaksid olema asjad, mis kukkumisel ei purune ega vigasta last.

Diivanid

Sinu valge disaindiivan näeb väga ilus välja küll, aga on lapsega majapidamises väga ebapraktiline valik. Lapsevanemad peaksid otsima diivaneid, mille kangas on mustusthülgav ja tugev.

Gates soovitab kindlasti küsida kanganäidiseid. «Telli koju näidis, mäkerda see korralikult ära ja testi, kui lihtne kangast puhastada on,» soovitab ta täiesti tõsiselt. Gates ise määris enda kanganäidisele mustikaid ja proovis seda kahvliga kraapida, et näha, kas väikesed niidikesed eralduvad. Lõpuks langes tema valik üldse kangale, mis sobib omadustelt ka õuemööblile.