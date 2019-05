Fotod: sellist kodu näeb Kalamajas haruharva

Kalamajas, vanalinna ja sadama vahetus läheduses on müüa eridisaini järgi kujundatud suurem kahetoaline korter. Korter on põhjalikult renoveeritud. Müügihind juba sisaldab trendikat mööblit ja sisustust ning kindlat parkimiskohta aiaga piiratud hoovis.

Kahetoaline korter asub maja keskel. Korteri planeering on läbi maja, tubade asetus pakub piisavat privaatsust: ühel pool maja on elutuba avatud köögiga - akendest ja rõdult avar vaade lääne suunas. Teisel pool maja - magamistuba rõduga vaatega vanalinna ja selle pargialadele. Vahepeal vannituba tualetiga. Korterile annab ka lisaväärtust esik, mis võiks-olla selle kodu visiitkaart.

Sisustuselemendid on detailideni läbi mõeldud ja valmistatud eridisaini järgi tellimustööna ning teostatud erilise maitse ja hoolega parimate meistrite poolt. Köögilaua komplekt, magamistoa massiivne lükandsein-uks ja dekoratiivne metallilist raamistikuga pööratav seinakinnitus televiisorile.

Samuti on valmistatud eritellimusel köögi mööbel, suur mugav diivan elutoas, magamistoas eriti lai voodi. Vannitoa lahenduses on huvitavaks elemendiks mustadest kivikestest põrand, mis sujuvalt läheb üle suuremaks vanniks/dušinurgaks. Elutoas on puuküttega kamin.