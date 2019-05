Remondiblogi: avatud köögid ja küüniuksed on kodu kujundamisel väga halb mõte

Meie kodu siseviimistluse valikud on vähemalt minu arvates üpris klassikalised. Paljud kasutaksid ilmselt siinkohal ka sõna igavad. Kui minu jaoks on maalähedastes toonides (hall, beež, valge, must, pruun ja kõikvõimalik nende segud) seinad, valged laed, heledad põrandad ja puidust mööbel klassikaliselt hubased, siis on piisavalt inimesi, kes ikka ja jälle ütlevad, et värvideta kodu on igav ja mõttetu. Teadagi: maitse üle ei vaielda, selle üle kakeldakse.

Täna mõtlesin veidi rääkida trendidest, mis mulle küll (hetkel?) meeldivad, aga mida meie oma kodus siiski kasutusele võtnud ei ole. Täiesti võimalik, et osa neist kujuneb aja jooksul sisekujunduse klassikaks, kuid pigem kipun arvama, et vähemalt 5 aasta pärast võivad need lahendused tunduda vananenud ja väljavahetamist vajavad. Seetõttu pole me julgenud neid ka oma koju integreerida.

Moekad värvilahendused

Värvide kaasamisel jään ma selle põhimõtte juurde, mida alates täiskasvanuea algusest endaga kaasas kandnud olen: värvid tulgu koju tekstiilide, aksessuaaride ja muude lihtsalt ja odavalt asendavate esemete kaudu. Peab tunnistama, et vahel olen isegi julgelt värvitud või tapeeditud aktsentseinu imetlusega vaatama jäänud, kuid oma koju me neid siiski ei lisa. Uskuge mind: pärast seda pikka remondiperioodi meil lihtsalt pole tahtmist iga paari aasta tagant remonti teha.

FOTO: Shutterstock

Olen lapse ja teismelisena elanud nii pastelses, tumepunases kui ka helerohelises toas: kõik variandid valisin küll ise välja, aga need tüütasid mind alati paari aastaga ära. Nüüd eelistan pigem neutraalsetes toonides rahulikke seinu. Kui soovin värve lisada, siis saab seda kergesti teha kardinate, vaipade, padjakatete ja hooajaliste kaunistustega, millest tüdinemisel ei pea suuremat remontimist ette võtma.

Kuusnurksed plaadid

Viimasel paaril aastal on kuusnurksed plaadid tohutult populaarsust kogunud, eriti kui tegu on konstraste ja/või mustriliste lahendustega. Neid leiab nii köökidest, vannitubadest kui ka esikutest; nii seintelt kui ka põrandatelt. Pean tunnistama, et kaalusin pikalt kuusnurksete plaatide kasutamist, sest need annavad ruumile silmapilkselt nii palju juurde ja haaravad kohe vaataja pilgu.

FOTO: Shutterstock

Viimaks aga otsustasin nendest loobuda, kuna pelgan, et mõne aastaga mõjuvad need mõnevõrra aegunult ja tüütavad kiirelt ära. Plaatimist aga paari aasta jooksul küll uuesti ette võtta ei sooviks... Kuusnurkseid plaate leiab ka vanematest hoonetest, näiteks minu pika ajalooga töökohahoonest, mis on püsti seisnud vähemalt sada aastat, aga ma pole siiski päris kindel, et kuusnurkset plaati peagi bordüüriga tapeeditud seinte saatus ei taba.

Eksponeeritud betoon