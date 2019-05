Paljud koduomanikud astuvad kunstiteoste seina panekul eneselegi teadmata ämbrisse

Kodu ilma kunstita on üksluine ning paljas kui pealuu. Kunstitaiesed, ükskõik mis kujul, rikastavad eluruumi ning inimeste meeli. Kunstiteosed kaotavad paraku pool oma väärtusest, kui puudub oskus neid sujuvalt oma kodu ja selle iseärasustega sobitada.

Üheks levinumaks veaks on seejuures vale kõrguse valimine. Paljud koduomanikud sihivad nimelt liialt kõrgele, arvates et ehk jätab lae alla riputatud maal endast ja elamisest oluliselt grandioossema mulje, kirjutab camillestyles.com. Kunst peaks tegelikult paiknema vaataja silmade kõrgusel - see annab oluliselt parema ülevaate kunstiteosest ning aitab luua paremat ruumilist tasakaalu. Galeriiseinade puhul kehtib muuseas täpselt sama nõue.