Eesti kinnisvaraarendaja käivitas eriprojekti kopteriplatsi rajamiseks

Seebi 1 aadressile 2020. aasta sügiseks valmiv 20-korruseline Torn on Eesti esimene äri- ja eluhoone, mille katusele võib kerkida kopteriplats. Eriprojekt käivitati spetsiaalselt pärast seda, kui Endover avalikustas tänavu veebruaris, et Torni viimasele korrusele rajatakse 600 ruutmeetrine läbi kahe korruse kõrguv luksuskorter, mis on teadaolevalt suurim ja kalleim müügis olev korter Eestis. Kolm miljonit eurot maksev penthouse pakub selle elanikele mitmeid eksklusiivseid rätseplahendusi alustades privaatsest korterisse viivast liftist, üle 200-ruutmeetrisest klaasseintega talveaiast ja avarast terrassist maja katusel, kust avaneb 360-kraadine panoraamvaade üle kogu Tallinna.

«Huvi selle manhattanliku eksklusiivkorteri vastu on olnud ootamatult suur nii Eestist kui välismaalt, eriti näiteks Norrast ja Venemaalt, aga ka mitmelt poolt mujalt Euroopast. On neid, kes tunnevad huvi kogu 600-ruutmeetrise penthouse’i vastu, aga on ka neid, kes sooviksid selle omandada osadena ning rajada sinna rohkem kui ühe korteri, mis on samuti võimalik,» ütles Endoveri müügidirektor Marko Männimets.

Päringutes tulid välja ka huviliste mitmed eksklusiivsed ootused ja erisoovid, millest enamusega on kõik Eesti arendajad vähemal või suuremal määral kokku puutunud - alustades interjööri erilahendustest kuni kodu-spaa ja kaminate ehituseni. Kuid üks penthouse’i potentsiaalne ostja suutis üllatada, tundes huvi helikopteri maandusplatsi vastu.

«Kuna erisoov oli konkreetne, siis olemegi sellelaadse päringu erilahenduse nõuete osas esitanud lennuametile, et nende vastusest lähtuvalt võtta ette edasised sammud,» lisas Männimets.