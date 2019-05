Fotod: inimesi vaimustab äärmiselt kummaline lahendus pesumasinale

AliExpressis on äärmiselt menukaks kujunenud kummaline pesumasinakate, mis näeb välja nagu pitsist öösärk, vahendab Daily Mail.

Hämmingus tarbijad küsivad aga, milles peaks seisnema selle fenomen ja miks keegi seda üldse ostma peaks.

Nii mõneski kultuuris on kombeks erinevaid koduseadmeid linikute ja rätikutega katta ja kaunistada, aga see pitskate on juba kõrgem klass. Kate katab masina täielikult ja avaneb esiküljelt, et uks ja nupud oleks ligipääsetavad.

FOTO: Kuvatõmmis AliExpressist.

Üks naine on kuulutust jaganud mõtteavaldusega, et ilmselt on see kate mõeldud pesumasina pulmaööks, sest raske on ette kujutada, milleks muuks peaks ühe kodumasina säärasesse rüüsse rõivastama.

«See pesumasin näeb välja nagu oleks tal olnud mitmeid salapärastel põhjustel surnud rikkaid mehi,» kommenteerib teine. Üleüldse näib, et kummaline kate on inimeste fantaasia tööle pannud ja pitsi riietatud pesumasinale leiutatakse üksteise võidu üha põnevamaid taustalugusid.

Katte saab endale tellida umbkaudu 14 euro eest ja seda ei ole tellitud just massiliselt, aga tellimusi on tehtud üle maailma: Iisraelist Venemaa ja Inglismaani välja. Ja kui sulle rõivastatud pesumasinast ei piisa, siis on võimalik ka oma mikroahjule kokkusobiv kate tellida.