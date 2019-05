Linnakärast eemale: Raplamaal müüki paisatud palkmaja on suvitamiseks suisa loodud

Raplamaa metsade vahelt leiab ühe imetabase suvekodu, mis passib kindlasti ka aastaringse elamise pähe. Ümarpalgist valmistatud maja, üldpinnaga 87,3-ruutmeetrit, on kerkinud 2003. aastal ning ei näita vähimatki kulumismärki.

Palkmaja esimeselt korruselt leiab köök-elutoa ning ühe magamistoa lisaks. Teisel korrusel asub seevastu üks avatud ruum, mis on sisustatud hetkel vooditega ja mis oma avaruse tõttu mahutab kahtlemata ka kaugelt tulnud külalised kenasti ära.

Territooriumil asuvad lisaks suvilale saun, puukuur ja välikäimla. Suvilas puudub elekter ja hetkel ka vesi. Territooriumil on oma veekaev, mida praegune omanik kasutanud ei ole. Sauna tarvis on paigaldatud suur tünn vihmavee kogumiseks.

Suvila suurimaks väärtuseks on privaatsus, looduskaunis asukoht ja käsitööpalk. Linnakärast eemale soovijatele on see lausa rusikas silmaauku.