Foto: Tartu südalinna värskes uusarenduses on müüa võimas kodu

2019. aasta juunis valmivad Tartu kesklinna piirkonnas Tähepargi kodude esimesed kortermajad. Need on kodud, kus kõik vajalik asub vaid jalutuskäigu kaugusel: kaubandus-, spordi- ja meelelahutuskeskused, koolid ja lasteaiad.

B- energiaklassiga kortermajad on ühtse arhitektuuriga, igas majas on 4-7 korterit. Parima sisekliima tagamiseks on korterite küte ja ventilatsioon reguleeritavad. Korterites on soojustagastusega ventilatsioon ning soovijatele pakume ka jahutusvõimalust. Kodude põrandaid soojendab AS Fortum Tartu tsentraalne kaugküte.

Tähepargi siseviimitluspaketid on valminud koostöös sisearhitektide Eerik Olle ja Ahti Peetersooga, kes on sidunud kokku kesklinna modernsuse ja Karlova puitvillade ajaloohõngu. Valikus on kolm elutoa- ja vannitoapaketti ning lisaks eksklusiivsele maitsele loodud ning eraldi tasu eest saadaval olev Premium pakett.

Eluruumide seinad on värvitud ning põrandatel on naturaalne ühelipiline laudparkett, esikutes ja abiruumides keraamilised plaadid. Korterite siseuksed on parketiga sama tooni täispuidust massiivuksed.

Vannitubade ja tualettruumide seintele ja põrandatele on paigaldatud keraamilised plaadid, ripplagi on värvitud valgeks. Kõik wc-potid on süvistatavate loputuskastidega, dušid ja vannid seinasiseste termostaatsegistitega. Dušinurgad on kirkast klaasist seintega ning varustatud renntrappidega. Osadel korteritel on vastavalt planeeringule ka vann ja saun.

Korterite lukud on sarjastatud, mis võimaldab korteriomanikul avada mugavalt ühe võtmega nii korteri, trepikoja, postkasti, panipaiga kui ka prügimaja ukse.

Kortermajadel on maa-alune parkimiskorrus, kus asuvad parkimiskohad ja korterite hinnas sisalduvad panipaigad. Igale korterile on arvestatud ka 1 parkimiskoht, mille maksumus on 10 000 eurot.

