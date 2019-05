Korteriomanike üldkoosolek: kes ja kui pika etteteatamisega võib koosoleku kokku kutsuda?

On väga oluline, et üldkoosolek oleks läbi viidud kooskõlas seadusega, sest üldkoosolekuga seotud õigusvaidlusi tuleb palju ette. «Üht tuleb aga eriti rõhutada: mullu kehtima hakanud uues korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on mõiste «korteriühistu üldkoosolek» asendatud mõistega «korteriomanike üldkoosolek»,» märkis Urmas Mardi.