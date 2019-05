Uuring selgitas välja esimest kodu soetavate inimeste peamise trumbi

Värskelt avaldatud uuringust selgub, et esimest kodu soetavad inimesed on kinnisvaraturul reeglina eelisseisus. Õigemini - koduostjad seavad endid ise eelisseisu, tehes oluliselt põhjalikuma kodutöö kui need, kel läheb siin elus juba mitmendat korda tehinguks, avaldab ettevõtte LendingTree läbiviidud uuring.

Näib, et kinnisvaraturul debüüti tegevatel noortel on rohkem südikust ja ambitsiooni. Mure selle üle, kas laenuks vajalikud tingimused üldse täidetud on, utsitab noori oma tagamaad kindlustama, mistõttu on ka nende ettevalmistus ning valmisolek kinnisvaramaailma sisenedes oluliselt tugevam.