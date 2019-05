Uskumatu: kogemuseta paar ehitas tulekahjust laastatud maale võimsa kaasaegse kodu

Austraallased Matt ja Lisa on ehedaks näiteks sellest, et kui tahta, võib igaüks endale ägeda kodu ehitada. Nemad soetasid endale paar aastat tagasi tulekahjus põlenud maatüki ja ehitasid sinna peale minimaja, aga mitte mingi tüüpilise lahenduse, vahendab Treehugger.

FOTO: treehugger.com

Kui enamasti on minimajad väga tillukesed ja üsna ühetaolise planeeringu ning sisekujundusega elamud, siis see maja on hoopis teisest ooperist. Esiteks on see klassikalisest minimaast kõrgem, kõrgust on sellel tervelt 4,2 meetrit. Põrandapinda on sellel 21 ruutmeetrit, aga sellele lisandub katusealuste magamisloftide pind, nii et tegelikult on ruute 30 kanti. Erinevalt tavalistest minimaja loftides on need täieõiguslikud magamistoad, kus on võimalik püsti seista.

FOTO: treehugger.com

Maja teeb aga väga eriliseks selle disain ja sisekujundus. Maja on seest ja väljast domineerivalt ja modernselt must. Palju on kasutatud musta metalli ja puiduvärvi kaunist kooskõla. Maja juurde kuulub kaasaegne terrass, mõnus varjualune, kassidele ehitatud õueala ja palju muud haruldast ja omapärast.

FOTO: treehugger.com

Kogu maja disain on otsast lõpuni paari enda kätetöö. Suurem osa ehitusest on Mati tehtud, aga mõistagi aitas ka Lisa ja mõlema perekonnad unistust ellu viia. Majas on olemas konkreetne elutuba, köök, piisavalt panipaiku. Maja teevad väga valgeks katuseaknad.

FOTO: treehugger.com

Köök on piisavat ruumikas, seal on olemas kõik söögivalmistamiseks vajalik, mida tavamõõdus köökideski kohata võib. Ka loftidesse viiv trepp on lahendatud suurepäraselt ja palju paremini kui tüüpiline pulkredel, mida minikodudes tavaliselt näha saab.

FOTO: treehugger.com