Kolm eset, milleta ükski kodu pole täiuslik

Esik loob kodust esmamulje - ka sulle endale, kui päeva lõpus töölt koju tuled. Kui see on puhas ja konkreetne, tekib koju sisse astudes hea tunne. Kui see on asjadest ülekoormatud, mõjub kodu silmapilkselt rõhuvalt.

Et end kodus hästi tunda, peaks iga ruum olema läbimõeldult sisustatud. Positiivselt mõjub, kui esemed ruumis, eriti elutoas, on paigutatud ringjalt: see tähendab, et näiteks diivaninurgas on võimalik istuda ringikujuliselt ümber diivanilaua. See on õdus paigutus, mis lisab kodule hubasust.