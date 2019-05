Fotod: 2017. aasta inspireerivaima kodu tiitli saanud korter ootab uusi elanikke

Väike ja hubane korter, üldpinnaga 30,5-ruutmeetrit, asub kahekorruselise kortermaja esimesel korrusel ning on eraldi sissepääsuga sisehoovist. Korter on täielikult renoveeritud 2017. aastal, mil pälviti ka aasta inspireerivaima kodu tiitel.

Väga põhjaliku ehitustöö üheks eesmärgiks oli võimalikult hea helikindluse saavutamine, mis on väga hästi ka õnnestunud. Renoveerimise käigus vahetati aknad, uksed, vee-ja kanalisatsioonitorustik, elektrijuhtmestik ning soojustati ja betoneeriti põrandad terve korteri ulatuses. Terve korteri ulatuses on paigaldatud ka vesipõrandaküte.

Imetabane korter on soojapidav ning kodusoojust jagab siin õhksoojuspump. Külmemal perioodil on võimalik kasutada pelletkaminat, mis kütab soojaks ka põrandad. Korteri kirsiks tordil on kahtlemata selle saun. Kuni kolme inimest mahutavas leiliruumis pakub saunamõnusid elektritoitel keris. Sõidukit saab parkida mugavalt kas hoovis või tänaval.