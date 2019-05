Kaval taktika, mis aitab viitsimatuse korral koristamisega ree peale saada

Selgub, et koduomanikud on kõige produktiivsemad ja tulemustele enim orienteeritud hetkedel, mil oodatakse tuttavaid-lähedasi külla.

Perekonnaliikmeid ja sõpru külla oodates on inimeste koristuspraktikad ning entusiasm vaat et mitu korda suurem kui muidu. Lähedaste ees häbisse jääda kartvad koduomanikud kraamivad ja pesevad lausa piinliku täpsusega, et majapidamine korda saata.

«Ma märkasin, et kui me inimesi külla kutsume, ei korista ma ainult kirega, vaid teen seda kuni kõik laitmatult puhas on. Piisab sellest, kui keegi kohvile kutsuda ning kodu on puhtam kui eales varem,» rääkis Susannah väljaandele domain.com.au.