Järgmine samm: IKEA avaldas esimese eestikeelse kataloogi

«Kuna Eesti on esimene riik IKEA ajaloos, kuhu siseneme esmalt digitaalselt, avades siin e-poe ning väljastuspunkti koos näidistesaaliga, siis leidsime, et Eesti kui e-riik sobib suurepäraselt ka meie digitaalse kataloogi testprojekti, mille eesmärgiks on leida uusi võimalusi, kuidas kliente veelgi enam inspireerida ning nendega suhelda,» selgitas Mažeikytė. Ta lisas, et e-kataloog on täiendav väljaanne traditsioonilisele suve lõpus avaldatavale paberkataloogile.