Igas IKEA poes on üks väga kasulik salaosakond, millega vähesed kursis on

Kui muidu on IKEAsse iga kell mõistlikum minna täiesti etteplaneeritult ja väljaprinditud nimekirjaga, siis selle osakonna puhul sama soovitust anda ei saa. Tegemist on nimelt defektsete toodete osakonnaga ja selle puhul pole kunagi teada, mis seal üldse saada on, kirjutab Apartment Therapy.

IKEA tootepaigutuse spetsialist Christine Soner ütleb, et see on osakond, kus leidub palju pisikeste defektidega või tagastatud tooteid ja ka näidiseid, mille hinnad on tavapärasest palju soodsamad. Samuti on seal kollektsioonide lõpumüügiesemed. Hinnad on tavapäraselt 30 kuni 60 protsenti odavamad.