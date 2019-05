Fotod: eraisik on osta.ee-s müügile pannud väga nostalgilise haruldase saunamaja

Tegemist on nõukaajast tuttava veoautoga Zil 131, mille sisemusse on ehitatud saun. Müüja sõnul on auto ise täiesti sõidukorras, niisiis on võimalik saunaga mööda Eesti (või miks mitte ka välismaa) teid ringi kärutada samal ajal, kui ülejäänud seltskond saunamõnusid naudib.

Õdusa kaasajastatud saunakompleksi eesruumis on, nagu peab, diivanid. Seinal ripub isegi teler. Siseviimistlus on korralikult tehtud, leiliruum on eeskujulik. Tekib muidugi küsimus, kus ennast pesta saab: see, nagu selgub, on lahendatud välidušiga. Lava all asub 150-liitrine veepaak ja müüja sõnul on sellise süsteemiga ka 20-kraadise pakasega väljas mõnus duši all käia.