Pere on oma kodus lõksus, sest naaber ehitas juurdeehituse sisuliselt vastu nende maja seina

Suurbritannia majaomanikul ei õnnestu müüa oma ligi 180 000 eurot maksvat maja, sest linn lubas naabril oma kahekorruselise juurdeehituse ehitada sisuliselt tema maja külge, vahendab Daily Mail.

Neal Robinson on juba tükk aega hädas oma Lancashire´is asuva kodu müümisega, sest naabri juurdeehitus on nende maja seinale nii lähedal, et peletab võimalikud ostjad lihtsalt eemale. Kui Neil oma maja aknast käe välja sirutab, saab ta naabermaja seina puudutada. Mitte keegi ei taha aga terve ühe seina ulatuses akendest teise maja kiviseina vahtida.

Neali selja taha keskele jääb naabermaja (paremal) juurdeehitus. FOTO: Lee McLean / SWNS / Scanpix

52-aastane mees on üritanud probleemile juba eelmise aasta aprillist lahendust leida. Naabrite ehitus oli siis veel poole peal. Juulis sai see aga valmis ja naabrite maja sein jääb Robinsoni kodu omast nüüd vähem kui nelja sentimeetri kaugusele.

«See rikub meie maja väärtust väga tugevasti. Maakler hindas maja väärtuseks 180 000 eurot, aga aastase turuloleku jooksul on meile tehtud vaid üks pakkumine ja see huviline oli valmis välja käima 100 000 eurot,» räägib mees.

Kümme inimest on kokkulepitud kodututvustusest loobunud, sest on enne seda majast mööda sõitnud ja näinud, mille naabrid otse meie maja seina taha korraldanud on. Me tahame kolida, aga ei saa - naabrite juurdeehitus ei lase meil kodu müüa,» räägib mees.

Neal näitab hoovi poolt, kuidas naabrite juurdeehitus tema maja (paremal) aknaid loomuliku valguse eest varjutab. FOTO: Lee McLean / SWNS / Scanpix

Mees on seda meelt, et naabermaja juurdeehitus poleks tohtinud kunagi ehitusluba saada. Naaber Rashida Begum on aga seisukohal, et luba on antud ja kurta pole midagi. «Linn andis meile selleks juurdeehituseks loa. Nüüd naaber kiusab meid. Iga kord, kui me õues liigume, karjub ta meie peale,» räägib Begum.

Robinson väidab, et see on võimatu, sest tema töötab öösiti, naabripere aga päeval, nii et nad ei kohtugi omavahel. Aga ta sooviks küll, et naabrid vaataksid asja ka tema vaatepunktist ja näeksid, et see pole olnud heanaaberlik käitumine, olgu luba või ei.