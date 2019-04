Geniaalne nipp, kuidas kodusõda alustamata majapidamistöödes abi saada

Kui oled peres see osapool, kes alati kõik teiste eest ära kipub tegema, sest teised lihtsalt mugavusest ei viitsi kaasa lüüa, tasub teada üht suurepärast nippi, mis pereliikmeid tegutsema innustab, vahendab The Kitchn.

Alustuseks pea meeles, et kõik säärased vestlused tuleb ette võtta ajal, kui muid teemasid paralleelselt õhus pole, ja alati tuleb neist rääkides säilitada rahulik hääletoon: ärritusele reageerib väga harva keegi vähimalgi määral koostööaltilt.

Kui sobiv hetk on leitud, ära asu mingil juhul letti laduma etteheiteid teemal, mis kõik valesti on. Selle asemel küsi võimalikult sõbralikul toonil, mis päevadel teised pereiikmed oma sellenädalasi majapidamistöid teha kavatsevad ja tee kohe sinna otsa ettepanek teha neid ühiselt, tiimitööna, kuulata sinna juurde mõnusat muusikat ja näiteks end õhtul millegi mõnusaga premeerida.

Terapeutide sõnul on see hea moodus, kuidas saada ennast liigutama ka need pereliikmed, kes muidu majapidamistöid väga pika hambaga teevad või üldse tegemata jätavad.