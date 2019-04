Taimede istutamisel võib saatuslikuks saada väga rumal viga

Mõistagi tahaks eriti vaba päeva hommikul kohe härjal sarvist haarata ja aiatööde kallale asuda. Kuna käes on mai algus, hakkavad paljud ettekasvatatud taimi kasvuhoonesse ja mõnel juhul avamaalegi istutama, kuid siinkohal tehakse sageli üks viga, mis taimedele tihti saatuslikuks saab, vahendab portaal Inhabitat.

Nimelt istutatakse taimi hommikul, kuigi see pole üldse hea mõte. Seda eriti kasvuhoonetaimede või väga kuuma ilma puhul. Päeval istutatud taimed peavad esmalt kohanema uue kasvukeskkonnaga, aga kui lõõskav päike neile lagipähe paistab, peavad nad tegelema ka sealt tuleva kuumusega. Samuti aurustub kuumuses väga kiiresti ära kastmisvesi.

Parim aeg taimede istutamiseks on õhtupoolikul, mil päike enam kõrvetavalt kuum ei ole, aga väljas on endiselt piisavalt valge, et näeksid korralikult, mida täpselt teed. Seejärel tuleb taimi korralikult kasta ja jätta nad ööjahedusse ennast koguma.