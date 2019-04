Fotod: Tallinna lähedal on müüa ideaalne pereelamu

Jõelähtme lähedal on müüa eksklusiivne puidust villa mere läheduses ja golfiväljakute keskel, 15 minuti autosõidu kaugusel Tallinnast.

Majas on neli magamistuba, garderoob, suur kaminaga elutuba, köök, saun ja sauna eesruum, koduhoiuruum, auto varjualune, kaks terrassi. Kvaliteetne viimistlus, naturaalne tammeparkett.

Maja on elektriküttega. Suur tuba, köök ning keraamilise plaadiga kaetud pinnad on põrandaküttega, magamistubades on radiaatorid ja sundventilatsioon.