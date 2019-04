IKEA kutsub tagasi väikelastele ohtliku toote

Rootsi ettevõte IKEA teatab koduleheküljel, et kutsub tagasi SUNDVIK-nimelise mähkimislaua-kummuti. Ettevõttel on teada kolm juhtumit üle kogu maailma, kus toote lukustussüsteem on kas valesti paigaldatud või üleüldse kinnitamata jäetud.

«Ohutud tooted on olnud alati IKEA prioriteediks ning meil on südamest kahju, et taolised sündmused aset leidsid. Selle kõige juures oleme õnnelikud, et ükski vahejuhtum pole lastele viga teinud,» ütles IKEA lastekaupade osakonna juhataja Emelie Knoester.