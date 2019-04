Tallinna südalinna ühe suurima elamukvartali ehitusel on jõutud maksimaalkõrguseni

Das Haus kvartalit arendava Novira Capitali partner Andres Liinsoo ütles sarikapeol, et kokku 26 000 ruutmeetril laiuvad ehitustööd on täna kenasti graafikus. «Ehitusega, mis toob pealinna lisaks äripindadele juurde 140 esinduslikku korterit, on kavas valmis saada veel sel aastal,» kinnitas Liinsoo.