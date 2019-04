Esimene asi, mida kodukoristaja sinu kodu juures märkab

Inimese kodu korrashoiust ja puhtusest annab aimu tema köögipõrand ning see, kas ta on korjanud üles maas vedeleva pudi, vahendab domain.com.au. «Kui klient on eelnevalt oma nõud kenasti ära pesnud, üleliigsed esemed silme alt ära pannud ja põrandagi puhtaks teinud, on kohe näha, et koduomanik on mõelnud koristajale ja tema aja efektiivsele kasutamisele. Vastasel juhul kuluks neil ülemäära palju aega taoliste asjade kraamimiseks ja puhastamiseks,» rääkis koristusfirma juht Rita Dossis, kelle sõnul kujundavad koristajad oma arvamuse inimeste kodudest eelkõige nende köögipõranda põhjal.