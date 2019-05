Fotod: Pelgulinnas müüki pandud korter võlub igal sammul

Kolmetoaline korter, üldpinnaga 67-ruutmeetrit, asub energiasäästlikus majas ning on erakordselt kõrgete lagedega. Kõrgeim lae osa küündib koguni 4,5 meetri kõrgusele.

Korteri akendest avaneb imeline vaade miljööväärtuslikule ümbrusele. Tänu hoovipoolsele asukohale on korteris lisaks ka väga vaikne. Pilkupüüdva pesa siseviimistluses on kasutatud heledaid värvitoone, millele lisavad omakorda põnevust ja kontrasti hoolikalt valitud sisekujunduselemendid.

Majas on lokaalne gaasikatlamaja ning soojust jagab siin vesipõrandaküte. Korteris on ka soojustagastusega sundventilatsioon. B-energiaklassiga majas on aastaringselt mõistlikud kommunaalkulud, ulatudes talviti 120 euroni ning jäädes suvekuudel 70 euro piirimaile.