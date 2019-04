Arendaja meelitab koduostjaid väga omapärase boonusega

Luksuskorterite arendaja Vancouveris Kanadas on tulnud lagedale üsna kummalise ideega. Kõik, kes arendusse kodu ostavad, saavad lähedalasuvast söögikohast aastaks tasuta hommikueine. Välja on pakutud trenditeadlike seas menukas avokaadoröstsai, kuid võimalik on valida ka mõni teine lahendus, vahendab Fox News.

Korterid, mida sellise nõksu abil müüakse, on nii luksuslikud, et inimene, kes endale selle kodu lubada saab, suudab ilmselt ka hommikusöögi eest probleemideta maksta, aga mõte on muidugi kena.

Katuseterrassidega ruumikad korterid maksavad 300 000 ja 500 000 euro vahepeal. Kõige väiksemad korterid on ühe magamistoaga, kõige suuremad kolme magamistoaga.