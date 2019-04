Fotod: Nõmmel on müüa väga hea hinnaga kodu isetegemishuvilisele inimesele

Nõmmel Kadaka puiesteel on müüa kahetoaline kapitaalremonti vajav korter, mis on suurepäraseks projektiks inimesele või perele, kes tunneb, et soovib oma kodu oma kätega üles ehitada.

Korteris on pinda ligi 47 ruutmeetrit. Sellel on kaks eraldi sissepääsu. Majas on kokku neli korterit ja nii mõnedki neist on samuti müügis - see tähendab, et teiste korterite soetamise läbi on võimalik oma elamispinda suurendada.