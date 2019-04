Suurepärane juhis külmakahjustatud taimede päästmiseks

Kuigi paljud algajad aiapidajad arvavad, et kord juba külma saanud taimedest kindla peale enam asja ei saa, ei ole seis sageli üldse nii hull. Kui taim on külmanäpistuse järel longu vajunud, on väga suur tõenäosus, et õige ja ettevaatliku käitumisega õnnestub see päästa, kirjutab portaal Green Hand.